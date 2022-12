„Man kann sich trotz anderer Meinung mögen!" Weihnachtstoleranz

1LIVE Intimbereich. 43:35 Min.

An Weihnachten trifft man oft auf Familie, viele Freund:innen, die man vielleicht schon länger nicht mehr gesehen hat. Klassiker dann: Diskussionen über Lebensentwürfe, aktuelle Geschehnisse in der Welt oder im Privatleben. Wie mit solchen Situationen umgehen? Darüber spricht Catrin mit Frank Seibert von „Die Frage“. Was haben er und Catrin in ihren Jobs an Strategien gelernt, von denen wir alle lernen können in diesen „weihnachtlichen Streitgesprächen“? Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2022

