Ich möchte kein Kind!“ – Gründe für gewollte Kinderlosigkeit

1LIVE Intimbereich. . 44:55 Min. . Verfügbar bis 02.07.2028. 1LIVE.

Etwa jede fünfte Frau bleibt in Deutschland kinderlos – manche davon ungewollt, manche gewollt. Über die Gründe, warum Frauen keine Kinder haben möchten, gab es bisher wenig Infos. Annkatrin Heuschkel hat an der Dualen Hochschule in Gera-Eisenach einer Studie mit rund 1.100 gewollt kinderlosen Frauen nach den Gründen gefragt. Zusammen mit ihrer betreuenden Professorin Claudia Rahnfeld spricht sie mit Catrin über die überraschenden Ergebnisse. Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2023

Audio Download .