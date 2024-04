"Ich bin ne Hairy Queen" - Talk mit Franziska Setare Koohestani

1LIVE Intimbereich. 47:51 Min. 1LIVE.

Franziska sagt nicht nur von sich selbst, dass sie eine "Hairy Queen" ist, sondern sie hat direkt ein ganzes Buch darüber geschrieben. Denn was uns im ersten Moment wie ein Schönheitsideal vorkommt, ist am Ende einfach eine rassistische, patriarchale, kapitalistische Norm. Aber wie kann man sich dem widersetzen und muss man das überhaupt? Darüber spricht Franziska mit Catrin in dieser Folge von 1LIVE Intimbereich. Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2024

