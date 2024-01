Coming Out Studie - Diskriminierung ist real

1LIVE Intimbereich.

Coming Out Studie - Diskriminierung ist real Es gibt Stimmen, die sagen, dass queere Menschen mittlerweile sogar Vorteile in unserer Gesellschaft hätten oder sich dadurch interessant machen. Die neue Studie "Beyond the Closet" der Uni Kiel von Johanna Degen und Salomón Steinbank zum Thema Coming Out widerlegt diese Annahme. Catrin spricht mit Johanna drüber. Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2024

