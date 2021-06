Was tragen Pfarrer:innen unter'm Talar?!

1LIVE Dumm gefragt. . 55:15 Min. . Verfügbar bis 03.06.2022. 1LIVE.

Pfarrer:in werden im 21 Jahrhundert - das machen noch Leute?! Die Pfarrer:innen Jonas und Jennifer lieben ihren Job und beantworten Fritz' dumme Fragen: Was tragen Pfarrer:innen unter'm Talar?! Glauben sie an Adam und Eva? Haben Pfarrer:innen überhaupt mal Feierabend? Und Fritz hakt nach, was die vielen Missbrauchsfälle in der Kirche betrifft. Wie können sie mit diesem Wissen trotzdem in der Kirche arbeiten?! Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2021

Audio Download .