Sind Pfadfinder*innen ungewaschene Ökos?!

Was machen Pfadfinder*innen eigentlich den ganzen Tag? Kennen sich alle Pfadfinder*innen untereinander, geht es immer nur ums Kekse verkaufen und muss man wirklich jeden Tag eine gute Tat vollbringen? Was genau sagen die Halstücher der Pfadfinder*innen aus? Lea und Axel beantworten in dieser Folge die dummen Fragen von 1LIVE-Moderator Fritz Schaefer. Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2020

