Sind Clowns auch im echten Leben lustig?!

1LIVE Dumm gefragt. . 57:52 Min. . Verfügbar bis 11.03.2022. 1LIVE.

Fritz hat seit einer Begegnung in der Kindheit Angst vor Clowns, obwohl sie die Zuschauer:innen eigentlich zum Lachen bringen sollten. Diese Erfahrung arbeitet Fritz, mit den beiden Clowns Bobori (aka. Boris) und Pippa (aka Christina) in dieser Folge auf. Und er will wissen: Wie passen Horrorclowns mit den lustigen Clowns zusammen? Wie wird man überhaupt Clown? Und wie bringen sie als Krankenhausclowns Menschen zum Lachen, die normalerweise wenig zu lachen haben? Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2021

Audio Download .