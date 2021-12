Notar:innen: Ihr zieht den Leuten das Geld aus der Tasche?!

1LIVE Dumm gefragt. . 33:04 Min. . Verfügbar bis 23.12.2022. 1LIVE.

Sind Notar:innen Spießer die ihren Kund:innen das Geld aus der Tasche ziehen?! Notarin Julie und Notar Carsten klären ein für alle Male die gängigen Klischees und Vorurteile über ihren Beruf. Fritz steigt aber ganz bei null ein und will wissen: Was zur Hölle tut ihr eigentlich in eurem Beruf?! Wieso manche Kund:innen bei den beiden im Büro weinen, wieso sie auch mit Menschen zu tun haben die bald sterben werden und ob sie einen Sportwagen fahren - all das klärt sich in dieser Folge. Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2021

Audio Download .