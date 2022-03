Kosmetiker:innen: Ihr liebt es, Pickel auszudrücken?!

37:43 Min. . Verfügbar bis 10.03.2023. 1LIVE.

Fettende Haut, Akne, Rötungen, Pickel - in dieser Folge wird's körperlich. Christoph und Julianna sind Kosmetiker:innen. Fritz muss erstmal klären was das eigentlich heißt. Sind das nicht die, die andere Leute Schminken? Er will außerdem wissen: Gehen auch Männer zur/ zum Kosmetiker:in? Wie ekelig ist es, die Pickel anderer Leute auszudrücken? Und sind alle Kosmetiker:innen selbst voller Botox? Und sollte Fritz auch mal was machen lassen? Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2022

