Karnevalist:innen: Ihr liebt Knutschen, Alkohol und Mett?!

1LIVE Dumm gefragt. . 45:07 Min. . Verfügbar bis 11.11.2022. 1LIVE.

Trifft ein anti-Karnevalist zwei Karnevalist:innen aus Leidenschaft... Diese Podcast Begegnung klingt wie der Anfang eines Witz Klassikers. Fritz kann den Hype um die jecke Jahreszeit so gar nicht verstehen und holt sich Verstärkung von Eva und Tim, sie sind Karnevalist:innen durch und durch. Was feiern sie am Karneval? Sind die beiden in ihren Gardeuniformen nicht furchtbar traditionsversessen? Essen sie an Karneval wirklich nur Mett? Und ist der Karneval nicht eigentlich nur zum Knutschen da?! Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2021

