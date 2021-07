Japan-Freaks: Mangas, Animes und Japan als Hobby?!

1LIVE Dumm gefragt. . 42:41 Min. . Verfügbar bis 22.07.2022. 1LIVE.

Wart ihr in der Schule die Komischen, die in der Pause Mangas gelesen haben? Seid ihr von Japan besessen?! Und seid ihr nicht zu alt für Animes? Jolina und Viet feiern die japanische Popkultur und fahren voll auf Animes ab. Fritz kann mit dieser Welt so gar nichts anfangen und offenbart seine Vorurteile gegenüber sogenannten Weebs, oder japanophilen Menschen. Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2021

