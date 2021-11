Heimkinder: Dürft ihr überhaupt alleine raus gehen?!

1LIVE Dumm gefragt. . 35:25 Min. . Verfügbar bis 04.11.2022. 1LIVE.

"Du bist im Heim aufgewachsen? Oh man, du arme?!" Das hört Lane oft. Sie ist mit drei Jahren ins Kinderheim gekommen. Dabei fühlt sich das für sie gar nicht so an. Und Fritz muss erstmal mit den Vorurteilen aufräumen. Haben Kinder im Heim überhaupt eine Zukunft? Dürfen sie alleine raus gehen? Wie ist das, ohne Eltern aufzuwachsen? Und ist jeder Abend im Heim wie eine chaotische Klassenfahrt? Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2021

