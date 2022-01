Haben Footballer ein Aggressionsproblem?!

1LIVE Dumm gefragt. . 38:28 Min. . Verfügbar bis 27.01.2023. 1LIVE.

Typen die sich auf dem Feld umrennen, ein Ei das durch die Luft geworfen wird und laaange Werbeunterbrechungen. Das verbinden wohl viele mit Football. Fritz will wissen, was dran ist und checkt mit den Footballern Jules und Jonas die Basics: Was ist Football eigentlich für ein Sport? Kommen die Zuschauer:innen nur wegen der Cheerleaderinnen? Und kann man als Footballer:in in Deutschland überhaupt Geld verdienen? Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2022

