Gehen Stripperinnen mit jedem ins Bett?!

1LIVE Dumm gefragt. . 52:27 Min. . Verfügbar bis 17.06.2022. 1LIVE.

Stripperinnen gehen nachts in verruchte Bars, ziehen sich aus und steigen am Ende mit einem beliebigen Typen ins Bett, oder?! Die Stripperinnen Mia und Paula haben bei Fritz die dümmsten Fragen zu ihrem Job beantwortet. Sind Stripperinnen antifeministisch?! Wie viele Drogen müssen sie vor ihrem Auftritt nehmen? Und werden sie von Männern zu ihrem Job gezwungen? Fritz wollte aber auch wissen wie viel Geld sie an einem Abend verdienen und was sie gegen Pickel am Po tun. Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2021

