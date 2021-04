Doppelstaatler:innen: Wo ist eure Heimat?

1LIVE Dumm gefragt. . 50:16 Min. . Verfügbar bis 15.04.2022. 1LIVE.

Zwei Pässe, zwei Staatsangehörigkeiten, zwei Muttersprachen. So geht es Menschen mit einer doppelten Staatsangehörigkeit. Fritz hat Sümeyra und Claudio getroffen. Eine Deutsch-Türkin und ein Deutsch-Italiener. Aber was denn nun wirklich?! Welchem Staat vertrauen sie mehr? Für welches Land schlägt ihr Herz und ist es fair, dass sie in zwei Ländern zur Wahl gehen können? Sümeyra fühlt sich als Cocktail und sie zitiert ihren Vater: "Wir sind in erster Linie Menschen". Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2021

