Die dümmsten Fragen 2021: Das allerbeste Best-of!

1LIVE Dumm gefragt. . 32:12 Min. . Verfügbar bis 30.12.2022. 1LIVE.

Wo geht ein Entführungsopfer auf's Klo?! Welche Vorteile hat eine offene Beziehung? Können Stripperinnen gleichzeitig feministisch sein? Wie hält ein Tatortreiniger den Leichengestank aus? Und sind alle Drag Queens schwul?! Fritz hat in 56 (!!) Dumm Gefragt Folgen aus dem Jahr 2021 so manche Frage gestellt, die sich sonst niemand traut zu stellen. In dieser Folge gibt's ein Best-of der dümmsten Fragen 2021. Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2021

Audio Download .