Daten afrodeutsche Frauen ausschließlich people of color?!

1LIVE Dumm gefragt. . 48:53 Min. . Verfügbar bis 27.08.2021. 1LIVE.

Die dummen Fragen von 1LIVE-Moderator Fritz Schaefer gehen in dieser Folge an die beiden afrodeutschen Frauen Malvina und Dani. Wie sehr sind die Beiden von Alltags-Rassismus betroffen?! War Black lives Matter nur ein heuchlerischer Trend oder hat seitdem wirklich ein Umdenken stattgefunden? Ist es ein Problem für afrodeutsche Frauen, wenn man ihnen einfach in die Haare fasst und sind sie besonders gut im Bett?! Dumm gefragt gibt es auch als Video auf 1LIVE.de - Ein 1LIVE-Podcast, © WDR 2020

