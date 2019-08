Per Anhalter durch Grünland: Mit dem Rockmärchen "Tabaluga" wird Peter Maffay ab Mitte der 80er Jahre auch in deutschen Kinderzimmern immer beliebter. Von den Abenteuern des kleinen Drachens gibt es inzwischen sechs Alben. Im Dezember 2018 kommt ein Tabaluga-Film in die Kinos.