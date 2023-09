Im Februar 1990 wurde Queen mit dem BritAward für ihre herausragenden Leistungen für die Musik ("outstandig contribution") geehrt, Mercurys kränkliches Aussehen bei der Preisverleihung gab zu weiteren Gerüchten über seinen Gesundheitszustand Anlass. Auf seine Aids-Erkrankung spielte das letzte "Queen"-Album "Innuendo" (1991) an. Mit Titeln wie "These Are The Days Of Our Lives" und vor allem "The Show Must Go On" lieferte Mercury sein musikalisches Testament. " Auch wenn mein Make Up abblättert, bleibt mein Lächeln ", heißt es dort.