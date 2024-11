Kölner Künstler Walter Dahn gestorben

Er wurde 70 Jahre alt. Er studierte in den 70er Jahren an der Kunstakademie Düsseldorf und war Meisterschüler von Joseph Beuys. Neben Zeichnen und Fotografie beschäftigte er sich auch mit Videos und Super-Acht-Filmen.

Von 1979 an war er drei Jahre lang Mitglied der Kölner Künstlergemeinschaft Mülheimer Freiheit. 1982 stellte Dahn einige seiner Werke bei der documenta 7 in Kassel aus. 1983 und 1984 erhielt er einen Lehrauftrag der Kunstakademie Düsseldorf. Ab 1996 hatte er eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig inne.

