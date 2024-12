Schauspielerin Hannelore Hoger ist tot

Laut Medienberichten hat ihre Tochter Nina Hoger bestätigt, dass Hannelore Hoger am 21. Dezember in Hamburg gestorben ist. Sie wurde einem breiten Publikum vor allem durch ihre Rolle als Kommissarin Bella Block bekannt, die sie in der gleichnamigen ZDF-Krimireihe von 1994 bis 2018 spielte.

Als Darstellerin im Theater und auf der Leinwand arbeitet sie mit bedeutenden Regisseuren wie Alexander Kluge, Peter Zadek und Claus Peymann zusammen. Sie stellte oft resolute und gleichzeitig mitfühlenden Figuren dar. Hannelore Hoger war auch selber als Theaterregisseurin sowie als Hörbuch- und Hörspielsprecherin tätig.

Die Kulturnachrichten hören Sie in den Sendungen Mosaik, Kultur am Mittag und Resonanzen auf WDR 3 sowie Scala auf WDR 5.