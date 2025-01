NRW: Mehr Besucher in Museen

Mehrere Häuser teilten mit, die Rückgänge durch die Corona-Pandemie seien überwunden. Besondere Anziehungskraft hätten große Sonderausstellungen.

Ein Publikumsmagnet ist etwa die Ausstellung mit Werken von Gerhard Richter im Düsseldorfer Kunstpalast. Im Von der Heydt-Museum in Wuppertal lockten vor allem große Namen der klassischen Moderne wie Pablo Picasso und Max Beckmann. Auch kleinere Schauen sind beliebt - im Museum Ludwig in Köln etwa die Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Fotografen Chargesheimer aus der Nachkriegszeit. Nach Angaben der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf wächst vor allem der Online-Ticketverkauf "rasant".

