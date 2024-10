Offener Brief: Kreativbranche warnt vor KI

In einem Offenen Brief wehren sie sich vor allem dagegen, dass ihre Werke unlizensiert genutzt werden, um KI zu trainieren. Die Lebensgrundlage vieler Kreativer werde dadurch massiv bedroht, heißt es in der Petition. Unterzeichner des Protestbriefs sind unter anderem Musiker der Bands Abba, The Cure und Radiohead. Angeschlossen haben sich auch Schriftsteller wie der Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro und die Schauspieler Julianne Moore und Kevin Bacon.

