International Emmy für "Liebes Kind"

Die Serie, die auf dem gleichnamigen Bestseller von Romy Hausmann basiert, gewann den Preis in der Kategorie "Fernsehfilm/Miniserie". Ebenfalls nominiert war die KiKa-Dramedy "Gong!", sie ging bei der Preisverleihung allerdings leer aus. Der Hauptpreis der International Emmy Awards, der Preis in der Kategorie "Dramaserie", ging an die Show "Drops of God" aus Frankreich. Die International Emmy Awards sind die US-amerikanischen Fernsehpreise für nicht-amerikanische Produktionen. Im vergangenen Jahr gewann die deutsche Serie "Die Kaiserin" den Hauptpreis.

Die Kulturnachrichten hören Sie in den Sendungen Mosaik, Kultur am Mittag und Resonanzen auf WDR 3 sowie Scala auf WDR 5.