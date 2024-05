Ehrenpalme für Ghibli-Studio

Das japanische Zeichentrickstudio Ghibli, das zuletzt den Film "Der Junge und der Reiher" veröffentlichte, hat bei den 77. Filmfestspielen von Cannes eine Ehrenpalme bekommen. Es war das erste Mal, dass eine Ehrenpalme nicht an eine einzelne Person ging. Der Gründer des "Studio Ghibli", der 83-jährige Anime-Großmeister Hayao Miyazaki, kam nicht zur Zeremonie in Cannes, schickte aber seinen Sohn. Hayao selbst bedankte sich per Videobotschaft aus Japan. Festivalpräsidentin Iris Knobloch begründete die Auszeichnung mit der Magie, die Studio Ghibli dem Kino geschenkt habe.

Ehrenpalmen gingen in diesem Jahr auch an "Star-Wars"-Regisseur George Lucas und an Meryl Streep.

