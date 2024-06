Zum Fußballspiel gegen Rumänien am Montag (17.06.) werden in München Trümmerteile eines Stadions aus der umkämpften Stadt Charkiw in der Innenstadt zu sehen sein. Besucher können sich mit VR-Brillen das ganze zerstörte Stadion anschauen. Anschließend wird die Ausstellung nach Düsseldorf gebracht, zum Ukraine-Spiel am Freitag (21.06.) gegen die Slowakei.

