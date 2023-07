Götz George stammt aus einer Schauspielerfamilie. Der Vater Heinrich George ist in der Weimarer Republik ein bekannter Darsteller und spielt auch in Propaganda-Filmen der Nazis mit. Trotzdem würdigt der Sohn das Talent seines Vaters. Heinrich George wollte übrigens nicht, dass seine Söhne Schauspieler werden. " Ein Genie in der Familie reicht ", soll er gesagt haben. 1946 stirbt der Vater in russischer Haft. Im Film "George" spielt Götz seinen eigenen Vater Heinrich.