Weil Schulen unnötige Atteste verlangen: Kinderärzte am Limit

In den Praxen von Kinder- und Jugendärzten ist im Moment der Teufel los. Die Wartezimmer sind voll. Die Telefone schellen ununterbrochen. Es ist Erkältungszeit. Eltern kommen mit Kindern, die unter Husten, Schnupfen und Fieber leiden, und hoffen auf lindernde Medikamente.

Kinderärzte völlig überfüllt

"In den letzten Notdiensten an den Wochenenden hier in Münster zum Beispiel haben wir fast regelmäßig über 160 Patienten in einer 12-Stunden-Schicht ", berichtet Pedro Garcia, Kinderarzt aus Münster und gleichzeitig Sprecher des Kinder- und Jugendärzte-Netzwerkes Münster und Umgebung. " Das ist zeitlich und arbeitstechnisch ein Arbeiten am Limit. Und es geht schlimmer weiter, weil jetzt kommen die Monate Dezember, Januar, Februar, und die lassen noch viel Schlimmeres erwarten. "

"Versorgung in Gefahr"