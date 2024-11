Social-Media-Verbot: Was würde es bringen?

Sind Social Media nur gefährlich für Jugendliche?

Die HBSC-Studie unterstreicht aber auch die Vorteile einer verantwortungsvollen Nutzung sozialer Medien. Jugendliche, die zwar intensive, aber nicht-problematische Nutzer sind, berichteten von stärkerer Unterstützung durch Gleichaltrige und sozialen Verbindungen.

Ein 17-jähriger Junge aus Polen sagte: "Soziale Medien haben viele Vorteile, vor allem, wenn sie in Maßen genutzt werden. Jugendliche können andere kennenlernen, die ihre Leidenschaften und Interessen teilen."

Empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation ein Verbot?

Die WHO betont eher, dass digitale Kompetenzen stärker an Jugendliche vermittelt werden sollen. WHO-Regionaldirektor Hans Kluge fordert "sofortige und nachhaltige Maßnahmen", um Jugendlichen dabei zu helfen, die potenziell schädliche Social-Media-Nutzung in den Griff zu bekommen. Diese Maßnahmen sollen darauf abzielen, negative Folgen wie Depressionen, Mobbing, Angstzustände und schlechte schulische Leistungen zu verhindern.

Die WHO schlägt vor, die Thematik der gesunden Social-Media-Nutzung in schulische Lehrpläne zu integrieren, um flächendeckend alle Jugendlichen zu erreichen.

Unsere Quellen:

- WHO (HBSC-Studie)

- DAK-Studie Mediensucht 2023/2024

