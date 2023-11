Wenig später verhinderte Kölns Torhüterin Pal nach einem Schuss von Alber mit einer starken Parade den erneuten Rückstand (24.). Kurz vor der Pause landete der Ball im Kölner Tor. Der Treffer von Jill Janssens zählte jedoch aufgrund einer Abseitsposition zurecht nicht (44.).

Hoffenheim geht wieder in Führung

Wie schon in der ersten Halbzeit gehörten auch in Durchgang zwei die ersten zehn Minuten der TSG Hoffenheim. Immer wieder sorgte Mara Alber für große Gefahr im Kölner Strafraum. Die nächste Großchance hatten aber die Kölnerinnen: Ein Schuss von Marleen Schimmer aus gut 20 Metern prallte gegen die Latte (57.).

Nach etwa einer Stunde ging Hoffenheim nach einer Mischung aus Traumtor und Slapstick erneut in Führung. Einen Eckball wehrte zunächst Celina Degen per Kopf ab - der Ball landete bei Gia Corley, die per Volley direkt abzog und den Pfosten traf. Von dort prallte der Ball gegen den Rücken von Jasmin Pal und rollte anschließend ins Tor (62.).

Köln am Montag in Freiburg

Hoffenheim blieb im weiteren Verlauf der Partie die dominierende Mannschaft und den Kölnerinnen gelang es bei teilweise stürmischen Windböen nicht mehr, gefährlich in den gegnerischen Strafraum zu kommen.

In der Tabelle rutscht der 1. FC Köln mit weiterhin neun Punkten aus jetzt sieben Spielen auf den achten Tabellenplatz ab, Hoffenheim bleibt Tabellendritter. Für die Kölnerrinnen geht es mit der Partie beim SC Freiburg im nächsten Montagsspiel (20.11.2023, 19:30 Uhr) weiter.