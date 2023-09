Salzkammergut – Prächtige Berge und glasklare Seen

Sie wandert, fliegt und taucht: Mit dem Paraglider geht es über den türkisblauen Wolfgangsee. Im Weißenbachtal stürzt sich Tamina Kallert bei einer Wanderung mit Taucherbrille in das eiskalte Gebirgswasser des Gimbachs. Die Schönheit der prächtigen Gebirge und Seen ist auch in Hollywood bekannt: Tamina Kallert schippert über den Altausseer See, so wie es schon Daniel Craig als James Bond tat. Das sind aber nicht die ersten Prominenten, die die Gegend schätzten: Kaiserin Sisi ging im Salzkammergut gerne auf Sommerfrische. Immer wieder stößt Tamina Kallert in der Region auf die Spuren der Kaiserin.

Kunstschätze im Salzbergwerkstollen

Das "weiße Gold" war schon immer ein kostbarer Schatz der Region. Seit dem 12. Jahrhundert wird im Salzbergwerk Altaussee Salz abgebaut. Während des Zweiten Weltkriegs häuften sich dort aber noch andere Schätze an: Rubens, Rembrandt, Vermeer und die Werke vieler weiterer Künstler wurden von den Nationalsozialisten dort deponiert. Mehr als 6.500 wertvolle Gemälde aus ganz Europa wurden hier unter Tage gelagert. Gedacht waren sie für Hitlers Führermuseum, das in Linz entstehen sollte. Den Altausseer Bergleuten ist es zu verdanken, dass die Werke kurz vor Kriegsende gerettet wurden.

Kaiserliche Köstlichkeiten

In den traditionellen Kaffeehäusern Österreichs findet man Süßwaren, die schon das Kaiserpaar liebte: Die Lieblingspraline der Kaiserin, heute Sisi-Konfekt genannt, wird aus Champagner, Trüffel und etwas Marzipan hergestellt. Kaiser Franz Josef bevorzugte eine Schoko-Karamell-Creme. In St. Wolfgang hat sich eine Konditorei auf Lebkuchen spezialisiert. Dieser diente schon damals als Wegzehrung für die Pilger.

Österreichs steilste Zahnradbahn

Bei einer Steigung von 26 Prozent werden die Fahrgäste förmlich in den Sitz gepresst. Rund 35 Minuten dauert die gemütliche Fahrt mit der Zahnradbahn auf den Schafberg. Oben angekommen gibt es eine spektakuläre Aussicht auf sieben Seen. Wer den Berg zu Fuß erklimmt, kann auf dem Weg noch sechs weitere entdecken.

