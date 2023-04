Ostsee-Reisen - von Rügen bis Fehmarn

Unterwegs mit Tamina Kallert und Andrea Grießmann

Seit Jahren steigen die Besucherzahlen an der Ostsee. Sandstrände, bizarre Klippen, herrliche Wälder und Wiesen und dazwischen kleine Orte, stolze Hansestädte und historische Seebäder machen dieses vielfältige Reiseziel aus. Kein Wunder, dass Wunderschön auch schon mehrmals da war. Die Moderatorinnen Tamina Kallert und Andrea Grießmann erinnern sich an die Höhepunkte aus diesen Reisen und geben Ausflugstipps.

Die Reise beginnt auf Rügen. Tamina Kallert fährt zu den legendären Kreidefelsen, macht den Bernstein-Test und besucht den Baumwipfelpfad nahe Prora. Von dort geht es zu Deutschlands schöner Halbinsel Darß. Unterwegs radelt Andrea Grießmann ein Stück auf dem Ostseeradweg, wandelt in der Hansestadt Lübeck auf den Spuren von Thomas Mann, testet den Trendsport Stand-up-Paddling und ist mit einem Fischerkapitän auf hoher See unterwegs. Es geht in die alte Künstlerkolonie Ahrenshoop, durch Nationalparks und an den feinsandigen Strand von Prerow.

Andrea Grießmann (r.) machte sich mit ihrer Freundin Elke Vieth schwerbepackt auf eine fünftägige Tour auf dem Ostseeradweg.

Diese Sendung wurde von Karen Flunkert zusammengestellt aus mehreren Wunderschön-Sendungen der vergangenen Jahre:



Wunderschön Rügen - Deutschlands größte Insel , mit Tamina Kallert, Erstsendung: 7. Juli 2013, Autorin: Monika Winhuisen

, mit Tamina Kallert, Erstsendung: 7. Juli 2013, Autorin: Monika Winhuisen Wunderschön Fehmarn , mit Andrea Grießmann, Erstsendung: 3. Juni 2018, Autorin: Anja Koenzen

, mit Andrea Grießmann, Erstsendung: 3. Juni 2018, Autorin: Anja Koenzen Wunderschön Die Lübecker Bucht , mit Andrea Grießmann, Erstsendung: 20.07.2015, Autorin: Linda Windmann

, mit Andrea Grießmann, Erstsendung: 20.07.2015, Autorin: Linda Windmann Wunderschön Sommer an der Ostsee, mit Andrea Grießmann, Erstsendung: 31. Juli 2016, Autorin: Ulrike Bartels

Der Beitrag ist eine Wiederholung vom 5. August 2018.

Moderation: Andrea Grießmann und Tamina Kallert

Redaktion: Christiane Möllers

Autorin: Karen Flunkert