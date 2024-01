Was ist geblieben? Ein Jahr nach Lützerath

Westpol. . UT . DGS . Verfügbar bis 21.01.2029. WDR.

Ein Jahr ist die Räumung des Dorfes Lützerath am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler her. Was hat sich seitdem für Aktivisten und für Bewohner der Region verändert? Welche Perspektiven sehen sie für die Region? Und was erwarten sie von der Politik? Westpol über geplatzte Träume und neue Hoffnungen im Braunkohlerevier.