"Material und Mode" – die Fotografin Walde Huth im Museum Ludwig in Köln

Ihre Modelle waren Starmannequins, die sie unter freiem Himmel vor dem Pariser Eiffelturm oder am Pont Neuf als selbstbewusste, starke Persönlichkeiten inszenierte. In den 60er Jahren gründete sie mit ihrem Mann Karl Hugo Schmölz in Köln ein Studio, das für seine sorgfältig komponierten Werbeaufnahmen berühmt wurde. Die Ausstellung "Material und Mode" präsentiert neben Mode- und Werbeaufnahmen auch Walde Huths abstrakte Fotografien. Zu sehen sind die Werke im Museum Ludwig in Köln bis zum 3. März 2024.

