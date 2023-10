"Wunderwerk Mensch" – neues Album der Kölner Band "The Screenshots"

"Als wir uns im Januar 2018 das erste Mal in einem Proberaum getroffen haben, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass wir 2023 unser zweites Album aufnehmen und damit wieder auf Tour gehen", sagt Dax Werner, der auch als Autor für die "Titanic" schreibt. Jetzt ist es so weit. "Wunderwerk Mensch" erscheint Mitte Oktober. Am 19. Oktober sind "The Screenshots" in Oberhausen, am 20. Oktober in Düsseldorf, am 25. Oktober in Dortmund und am 27. Oktober in Köln zu Gast.

Autor des TV-Beitrags: Max Burk