"Udo is Love” – Udo Kier zum 80. Geburtstag

Am 14. Oktober 1944 unter im Bombenhagel geboren, wuchs er in Köln-Mülheim auf. In den 70er Jahren wurde er durch die von Andy Warhol produzierten Filme als "Frankenstein" und "Dracula" berühmt. Später arbeitete er u.a. mit Rainer Werner Fassbinder, Werner Schroeter und Christoph Schlingensief zusammen. Neben der Schauspielerei ist seine zweite Leidenschaft die moderne Kunst. Der Kölnische Kunstverein feiert Kiers 80. Geburtstag mit der Ausstellung "Udo is Love. Zeit ist die Sünde – Eine Reise in das unfassbare Leben des Udo Kier", die bis zum 18. Dezember 2024 zu sehen ist. Und am 16. Oktober zeigt der WDR um 23 Uhr die Doku "Der wunderbare Udo Kier".

Autor des TV-Beitrags: Peter Scharf