"Blackout" – Der Fotojournalist Daniel Pilar im Stadtmuseum Münster

Für seine Fotoreportagen ist er in Krisen- und Kriegsgebiete der Welt gereist, u.a. nach Syrien, Libyen, Mexiko und in den Südsudan. Für seine Reportage über eine versteckte Mädchenschule in Kabul wurde er 2022 mit dem dritten Preis beim renommierten UNICEF-Foto des Jahres ausgezeichnet. Aktuell berichtet er aus der Ukraine. Das Stadtmuseum Münster zeigt jetzt unter dem Titel "Blackout" eindrucksvolle Arbeiten aus seiner fast 25-jährigen fotojournalistischen Tätigkeit. Die Ausstellung ist bis zum 2. März 2025 zu sehen.

Autor des TV-Beitrags: Jörg Laaks