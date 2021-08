"The Fall" – Tobias Zielony im Museum Folkwang

Er ist einer der berühmtesten deutschen Foto- und Videokünstler: der gebürtige Wuppertaler Tobias Zielony. Weltbekannt wurde er mit einer Serie über Jugendliche in der Camorra-Hochburg Neapel. Seine vielfach ausgezeichneten Arbeiten bewegen sich am Rand der Gesellschaft – in der LGBTQ-Community oder der Skater-Szene – und erkunden den schmalen Grat zwischen Resignation und Rebellion.

Für die Biennale 2016 fotografierte er Flüchtlinge in Deutschland und ließ die Bilder in afrikanischen Zeitungen veröffentlichen. Jetzt zeigt das Museum Folkwang in Essen eine Werkschau der letzten 20 Jahre. "The Fall" ist bis zum 26. September 2021 zu sehen.