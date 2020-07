Richard David Prechts Plädoyer gegen die digitale Diktatur

Wie viel Macht wollen wir den Maschinen geben? Was unterscheidet uns von superintelligenten Robotern? Und was ist der Sinn unseres Lebens? Das sind Fragen, mit denen sich der Philosoph Richard David Precht in seinem neuen Buch über "Künstliche Intelligenz" beschäftigt.

Für ihn ist klar: Angesichts des rasenden technischen Fortschritts und der unwiderruflichen Zerstörung der Umwelt müssen wir uns entscheiden, wohin die Reise geht. Es könne nicht sein, dass wir uns bei existenziellen Fragen auf Algorithmen stützen, dass wir – technikgläubig, wie wir sind – unseren Willen der digitalen Diktatur unterordnen. "Wir müssen lernen, dass wir ein Teil der Natur sind. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass wir den Planeten vielleicht noch retten können."

Richard David Precht: Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens.

Ein Essay

Goldmann Verlag 2020, Preis: 20 Euro