"Sein oder nicht sein" – Dokumentarfilm über Lars Eidinger

Mit seinen Shakespeare-Darstellungen hat er Furore gemacht. Wer ihn auf der Bühne als Hamlet oder Richard III. gesehen hat, wird ihn nicht vergessen. Der Dokumentarfilmer Reiner Holzemer hat den Ausnahmekünstler für ein ungewöhnliches Porträt begleitet. Er war bei den Proben zum "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen dabei und hat hinter die Kulissen der Shakespeare-Aufführungen geschaut. Der Film "Sein oder nicht sein" gibt Einblick in Eidingers Arbeitsweise und sein Selbstverständnis als Schauspieler. Am 23. März kommt er in die Kinos.

Autorin des TV-Beitrags: Barbara Block