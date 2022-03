Friedensaktion des ukrainisch-russischen Künstlers Aljoscha

Ein Mann steht nackt vor einer monumentalen Frau aus Stahl. Er hält ein filigranes rosafarbenes Objekt in der Hand. Sie reckt kämpferisch ein Schwert und ein Schild in die Höhe. Die Frau – das ist die Statue "Mutter Heimat", die in Kiew zum Gedenken an den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg errichtet wurde. Der Mann ist der Künstler Aljoscha alias Alexej Potupin, ein überzeugter Pazifist.

Als Sohn einer ukrainischen Mutter und eines russischen Vaters wurde er in der Ost-Ukraine geboren. Jetzt lebt und arbeitet er in Düsseldorf, wo er bei Konrad Klapheck an der Kunstakademie studierte. Seine Kunstaktion in Kiew hat er kurz vor dem russischen Einmarsch filmen und fotografieren lassen. Es war sein stiller Protest gegen Krieg und Gewalt. Westart hat ihn in seinem Düsseldorfer Atelier besucht, wo er seine nächste Friedensintervention vorbereitet.