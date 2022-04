"Der Morgenstern" – Karl Ove Knausgårds neuer Roman

Karl Ove Knausgård ist der wohl bekannteste norwegische Gegenwartsautor. Sein sechsbändiger autobiografischer Zyklus „Mein Kampf“ wurde weltweit zu einer literarischen Sensation. Jetzt ist sein neuer Roman "Der Morgenstern" auf Deutsch erschienen.

Er erzählt von neun Menschen, die während einiger Hochsommertage in der norwegischen Küstenstadt Bergen höchst Seltsames erleben. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Und am Himmel erstrahlt ein neuer Stern, von dem niemand Genaueres weiß. Westart hat den Bestsellerautor Karl Ove Knausgård und den Übersetzer seiner Bücher, Paul Berf, in Köln getroffen.

Karl Ove Knausgård: Der Morgenstern.

Luchterhand Literaturverlag 2022, Preis: 28 Euro