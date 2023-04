Das Düsseldorfer Duo "Grandbrothers" im Kölner Dom

Am Anfang ihrer Karriere stand die Idee, einen Konzertflügel mit mechanischen und elektronischen Mitteln in eine polyphone Klangquelle zu verwandeln. Mittlerweile hat das Duo "Grandbrother" weltweit eine riesige Fangemeinde. Zum 700. Jubiläum der Chorweihe des Kölner Doms verwandelten sie das altehrwürdige Kirchengebäude in eine transzendentale Klangwelt. Jetzt erscheint ihr neues Album "Late Reflections" mit den eigens für dieses Konzert komponierten Stücken.

Autor des TV-Beitrags: Peter Scharf