Zwischen Aristokratie und Anarchie – der neue Spielfilm "Sisi & Ich"

Im Mittelpunkt ihres zweiten Spielfilms "Sisi & Ich" steht die 42-jährige Irma Gräfin von Sztáray (Sandra Hüller). Bevor sie als Hofdame der Kaiserin (Susanne Wolff) begegnet, muss sie einen entwürdigenden Bewerbungsparcours bestehen. In der griechischen Sommerresidenz lernt sie Sisi persönlich kennen. Die Monarchin lebt auf Korfu in einer Art Frauenkommune jenseits aller höfischen Regeln. Hals über Kopf verliebt sich die Gräfin in die charismatische Sisi. Doch irgendwann geht der Sommer zu Ende. Frauke Finsterwalder hat das Drehbuch gemeinsam mit dem Schriftsteller Christian Kracht geschrieben. Am 30. März kommt der Film in die Kinos.

Autor des TV-Beitrags: Ufuk Cam