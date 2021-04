"Die Königin der Nacht". Filmporträt von Edda Moser

In der Dokumentation "Edda Moser – Königin der Nacht" begleitet WDR-Redakteurin Hildegard Schulte die Sopranistin auf den Spuren ihrer Paraderolle und lässt sie ihre Lebensgeschichte erzählen. Der Film, eine Hommage an die Sängerin und ihre Musik, ist am 18. April auf Arte zu sehen.