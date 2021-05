"Dress Code" – Ausstellung über das Spiel der Mode

Ob Chanelkostüm oder Jeans, High Heels oder Sneaker – jede Kultur und Gesellschaft hat ihre eigenen Dresscodes. Sie bestimmen, was geht und was nicht, geben den Rahmen vor und spiegeln den Zeitgeist. Natürlich spielt auch unser Geschmack eine Rolle. Aber immer wählen wir unser Outfit in Bezug auf die Codes – ob wir ihnen nun folgen oder sie bewusst unterlaufen.

"Dress Code. Das Spiel mit der Mode" heißt die neue Schau in der Bonner Bundeskunsthalle, eine Übernahme aus Japan, wo sie 2019 das Publikum begeisterte. Die Ausstellung zeigt die weltweite Modeproduktion der letzten Jahrzehnte. Und sie lädt die Besucher*innen ein, sich auf modische Verwandlungsspiele einzulassen.

