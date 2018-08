Ein Jahr Regierung Laschet – was hat's NRW gebracht?

Mit hohen Ansprüchen ist Armin Laschet vor einem Jahr als Ministerpräsident in NRW gestartet. Was hat er für NRW erreicht? Was liegt weiterhin im Argen? Das diskutieren Bürgerinnen und Bürger mit dem NRW-Ministerpräsidenten. | mehr