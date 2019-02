Setzt die App an der Schule ein!

Unsere Augmented Reality-Erzählungen richten sich speziell an Schüler*innen im Unterricht der weiterführenden Schulen. Für die Einbindung der "WDR AR 1933-1945" App in Ihren Geschichtsunterricht haben wir gemeinsam mit der Redaktion von Planet Schule Arbeitsmaterial in drei Niveaustufen entwickelt, das zum Download zur Verfügung steht. Wir bieten darüber hinaus an, dass wir im Rahmen eines Unterrichtsbesuchs mit Ihren Schülern und Schülerinnen die

Augmented-Reality-App "WDR AR 1933-1945" im Rahmen einer Doppelstunde nutzen, erklären und besprechen.

Meldet Euch bei uns! | mehr