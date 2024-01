Von der Lippe wird 75 und will nur spielen

Unterhaltung. . 01:44:56 Std. . UT . Verfügbar bis 26.12.2024. WDR.

Jürgen von der Lippe wird 75 Jahre alt und was will er? Jürgen von der Lippe will nur spielen!

Von Spielen wie Scharade, Geschicklichkeitsspielen, witzigen Kartenspielen, noch witzigeren Wortspielen, musikalischen Spielen – unter anderem auf der Nasenflöte – und weiteren Überraschungen ist alles dabei, was die Lachmuskeln strapaziert. Auch an seiner Kochkunst muss Jürgen von der Lippe seine Gäste natürlich teilhaben lassen.