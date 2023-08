Happy Birthday: Unsere Musikkassette wird 60

Unterhaltung. . 01:28:32 Std. . UT . Verfügbar bis 26.08.2024. WDR.

Am 28. August 1963 stellt Philips auf der Funkausstellung in Berlin den ersten Kassettenrekorder vor. Die Kassette bringt Musik ins Leben.

Doch auch die Straße erweckt die Musik auf Band zum Leben – nicht nur übers Autoradio. Im Ghettoblaster liefert sie ab den späten Siebzigerjahren den Sound für den Breakdance, der aus New York um die Welt geht. Mit Digitalisierung, Internet und Streaming verschwindet die Musikkassette nahezu vollständig. Aber auch nicht so ganz. Stars wie The Weeknd oder Taylor Swift veröffentlichen heute ihre Alben als limitierte Sondereditionen – auf Kassette!